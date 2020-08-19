«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Коламбус».



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.18.



«Тампа» ведёт 3-1 в этой серии. И в принципе может ставить точку, выходя во второй раунд. Но слишком мучительными получаются у «Лайтнинг» матчи с «Коламбусом».



Например, в последний раз «Тампа» победила 2:1, но у «Блю Джекетс» отменили взятие ворот. Они перебросали «Лайтнинг» (29-22), превзошли по блокам (18-12). Идёт окопная война до первой заброшенной шайбы, и в чью пользу это будет – предсказать трудно. Качнуться может в любую сторону, а «Коламбусу» отступать некуда.



Поэтому ставить на победу одной из команд я бы тут не стал. А вот взять тотал меньше 4.5 в основное время с кэфом 2.18 тут, пожалуй, стоит. Нормально выступают вратари, а открытого хоккея в таких войнах не бывает», — сказал Лысенков.



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«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв выпишут Торторелле отпуск «Лайтнинг» ведут в серии 3-1, «Коламбус» лишился права на ошибку.