«Уфа» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на встречу 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» в 3-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Спартака» за 2.01.
«В третьем туре РПЛ «Спартак» отправляется в гости к «Уфе». Понятно, что здесь есть подтекст, своё принципиальное соперничество. Шамиль Газизов — бывший генеральный директор уфимского клуба. Теперь он возглавляет «Спартак». Много разговоров сейчас вокруг того, что «Уфа» может подарить «Спартаку» шесть очков в этом сезоне. Но, зная амбициозность и требовательность Евсеева, думаю, ни о каких подковёрных играх речь вести не стоит.
В то же время «Уфа» не очень впечатлила в Туле, хоть и забила три мяча. Вадим Евсеев, правда, остался доволен игрой команды. Но «Арсенал» играл интереснее, особенно в первом тайме. На перерыв команды ушли при ничейном счёте после гола Кротова. Но потом «Арсенал» дрогнул, пропустив два мяча подряд.
Веду к тому, что «Спартак» очень неплохо смотрелся в игре с «Ахматом», были хорошие отрезки и во встрече с «Сочи». Плюс «Спартак» понимает, что это не самый удобный выезд. Последние три выезда в Уфу «Спартаку» побед не принесли. Более того, он даже не забивает. Тедеско снова не будет, его оставили в Москве. Руководить будет Хинкель. И есть такая закономерность, что при Хинкеле «Спартак» неизменно побеждает. Не знаю, с чем это связано. Но статистически это отрицать нельзя.
«Спартак» сейчас, на мой взгляд, в неплохом состоянии находится. Впереди дерби с «Локомотивом», к которому нужно подойти в приподнятом настроении. Думаю, «Спартак» на данный момент просто сильнее «Уфы». Он должен увозить победу со стадиона «Нефтяник». Мой прогноз — «победа «Спартака» за 2.01», — сказал Генич.
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