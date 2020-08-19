«Лион» — «Бавария»: прогноз Эльвина Керимова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.33.
«Бавария» сейчас настолько хороша, что забивает минимум 4 гола за матч. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мюнхенцы не прошли в финал. Под сумасшедшим прессингом команды Ханси Флика, в котором задействованы все игроки, сложно устоять. Мюнхенцы находятся в отменной физической форме, и сейчас они в состоянии давить на соперника на протяжении всего матча.
«Лион» на контратаках прошёл «Сити». Это, безусловно, сенсация, но нужно признать, что без промаха Стерлинга её могло и не быть. В матчах плей-офф цена одной ошибки возрастает, особенно в нынешнем сезоне, когда всё решается в одном поединке.
Я уверен, что «Бавария» пройдёт в финал, хотя «Лион» может создать проблемы немцам (в отличие от «Барселоны», французы будут защищаться), но вряд ли помешает фавориту решить задачу. Как в матчах с «Челси» и «Барселоной», «Бавария», на мой взгляд, победит в основное время и при этом пропустит. Мой прогноз — П2 и обе забьют за 2.33», — сказал Керимов.
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