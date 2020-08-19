«Урал» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ 19 августа

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.



«Здесь я ставлю на «Локомотив», он сейчас вполне достойно выглядит. Я пока что не увидел у него каких-то изъянов, а «Урал», конечно, хромает. У него есть проблемы и в атаке, и в обороне. У команды хороший атакующий потенциал, но пока не получается выстроить игру, поэтому думаю, что «Локо» наберёт три очка.



Да, у «Локомотива» пока в основном забивает Алексей Миранчук, но всё равно от многих игроков стоит ждать опасных действий. Например, Крыховяк может ворваться, а также другие игроки, поэтому «Локо» способен проявить себя в атаке.



«Урал» сейчас выглядит хуже, чем это предполагалось перед началом чемпионата. Всё-таки это наигранная команда, есть довольно стабильный состав, но пока качественной игры я не вижу. «Урал» и сам играет, и другим даёт. Команда Матвеева полезет в атаку, на своём поле она забивает, но и пропускает, поэтому в этом противостоянии должно быть больше двух голов», — сказал Непомнящий.



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«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук, Николич и Смолов закрепятся в лидерах РПЛ За девять последних очных встреч с «Уралом» москвичи добыли семь побед.