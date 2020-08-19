«Лион» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на полуфинал Лиги чемпионов

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.02.



«Мне кажется, в матче “Бавария” — “Лион” есть очевидный фаворит, и это, конечно, немецкий клуб. Да, “Лион” сенсационно прошёл “Ювентус” и “Манчестер Сити“, набрав через эти матчи и неплохую форму, но я бы не стал переоценивать победу “Лиона” над командой Гвардиолы, потому что, если разбирать её спокойно, мы увидим, что во многом англичане проиграли по своей вине. Во-первых, Гвардиола перестраховался со схемой, и поэтому “Сити” провалил первый тайм. Во-вторых, результативные ошибки совершал Эдерсон. В-третьих, когда “Манчестер Сити” во втором тайме перестроился, он смог прижать “Лион” к штрафной и создал достаточно моментов, но не реализовал их. То есть, не умаляя достоинств французской команды, надо отметить, что в пользу “Лиона” в этом матче сложилось сразу несколько факторов.



“Бавария” же сейчас с точки зрения формы и содержания игры явно сильнее и “Ювентуса”, и “Манчестер Сити”, то есть “Лиону” должно повезти намного сильнее. Ханс-Дитер Флик не пытался перестраховаться даже в матче с “Барселоной”, из-за чего в первые 20 минут каталонцы могли забить и больше 1 мяча, но в итоге именно смелость “Баварии” и привела к этой исторической с точки зрения счёта победе 8-2. Сложно поверить в то, что против “Лиона” немцы сыграют осторожнее. Значит, они будут постоянно контрпрессинговать, отбирать мяч после потерь, и это создаст огромные проблемы французам, даже в тех ситуациях, когда они будут обороняться очень глубоко в схеме «5-4-1».



Кроме того Вадим Лукомский, который великолепно анализирует матчи, заметил, что схема “Лиона”, благодаря которой он добрался до полуфинала, “проверяет качество крайних защитников соперника. Если там топ-игроки, которые быстро принимают умные решения и которым создают варианты, то у “Лиона” проблемы“. Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих — как раз такие быстрые и умные футболисты. И “Бавария” очень здорово атакует и через центр, и через фланги.



В общем, именно поэтому мне кажется, что “Бавария” может выиграть достаточно уверенно. И я бы выбирал между вариантами: победа “Баварии” с общим высоким тоталом (“Лион” вполне может забить, учитывая рискованный футбол немцев) или победа с форой. Хороший коэффициент на победу “Баварии” с форой (-2). Судя по настроению этой команды, она может выиграть и увереннее», — сказал Кривохарченко.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».