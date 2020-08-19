«Динамо» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов».



Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.20.



«В этом матче, как ни странно, я отдаю предпочтение «Ростову». Да, он проиграл 0:2 «Зениту», но второй тайм в его исполнении меня вдохновил, особенно когда в составе появился Ерёменко. Мне кажется, сами ребята поняли, что они слишком осторожно играли в первом тайме. Во втором «Ростов» заметно прибавил, правда, пропустил, но это уже воля случая.



«Динамо» не впечатляет, пока у москвичей лоскутная игра. В прошлом сезоне динамовцы выглядели лучше и были гораздо эффективнее, а сейчас пока что-то не получается. По ходу сезона «Динамо» должно прибавить, так как всё-таки есть перспективный состав. Поэтому можно ждать улучшения игры, а динамовцам, наверное, нужно дать время», — сказал Непомнящий.



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«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ионов и Карпин не смогут прервать неприятную серию За восемь последних встреч с «Ростовом» дома бело-голубые проиграли один раз.