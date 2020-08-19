«Лион» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов 19 августа

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» забьет в обоих таймах за 1.65.



«Конечно, видеть такой скромный французский клуб в шаге от финала Лиги чемпионов – это полный шок. «Лион» удивил, выбив сначала «Ювентус», а затем сделав то же самое с «Манчестер Сити», что гораздо больше удивило. Я думаю, что в третий раз подряд обыграть фаворита у лионцев уже не получится, потому что это будет уже перебор.



«Лион» находится в таком положении, как будто у него новый сезон – чемпионат Франции закончился в марте, с тех пор «Лион» в комфортном графике играл один матч в неделю. Это похоже на начало предсезонки, когда команда в состоянии 2-3 недели выдавать качественные матчи, а потом они, как правило, сдуваются. «Лион» такие матчи уже выдал. Мне кажется, что всё дело в форсированной предсезонной подготовке, всё сделали для того, чтобы показать в 2-3 матчах максимум. После этого команды, как правило, проседают. «Лион» эти матчи уже выдал – проиграл только в серии пенальти «ПСЖ», с выгодным счётом уступил «Ювентусу», а затем сделали шокирующую сенсацию, обыграв «Манчестер Сити».



Но против «Баварии», которая рвёт и мечет, которая обыграла «Челси» 4:1, которая вынесла «Барселону» 8:2, шансов крайне мало. Пропустив от «Барселоны» первый гол, когда Алаба срезал мяч в свои ворота, защитники и вратари просто улыбались, понимая, что всё равно обыграют соперника, и спокойненько потом забили ещё семь мячей. Против такой мощной «Баварии» у «Лиона» шансов нет. Конечно, стрёмно немножко давать прогноз против «Лиона», когда все это делали дважды подряд и очень жёстко обламывались. Но уже хватит – «Бавария» должна победить. Она очевидный фаворит, коэффициенты на её победу довольно низкие. Даже на победу с форой (-1,5) низкие.



Долго колебался с выбором ставки, и мне понравилась ставка на то, что «Бавария» забьёт в обоих таймах. Можно рискнуть ещё больше и поставить на то, что «Бавария» выиграет оба тайма, но кто знает, забьёт ли «Лион». «Бавария» делает ставку не на крепость обороны, а на лихость своей атаки. Мне кажется, что «Бавария» продолжит забивать так же много. Может, в каком-то тайме «Лион» сможет ответить и добиться счёта 1:1 по итогам одного тайма. Я ставлю просто на то, что «Бавария» в обоих таймах забьёт, а то, что она выиграет и выйдет в финал, это само собой разумеется. На такой низкий коэффициент даже ставить неудобно», — сказал Вишневский.



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«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».