«Лион» — «Бавария»: ставка Артура Петросьяна на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» и меньше 5 мячей в матче за 1.90.



«В силе «Баварии» все на этот раз, я думаю, убедились. Не думаю, что стоит рассуждать о фаворите этого противостояния, о том, кто выйдет в финал, – на 99% это будет «Бавария». Поэтому я бы посмотрел на этот матч с другой стороны. «Бавария» имела желание не просто обыграть «Барселону», а сделать это так смачно, как у неё это получилось. Понятно, что «Барселона» хороший раздражитель, это одно из самых громких имён в футболе сегодня, за неё играет Месси. Даже когда счёт стал 4:1, 5:2 и так далее, ноги продолжали бежать, хотелось как можно более звонкую оплеуху отвесить каталонцам, что «Баварии» сделать удалось.



Ну, думаю, что в матче против «Лиона» будет нечто подобное. «Лион» не такой раздражитель, «Лион» будет более дисциплинированно действовать, чем «Барса». В том, что французы умеют это делать, мы убедились в игре с «Манчестер Сити», будет максимально компактно действовать команда Руди Гарсии. Такого большого количества моментов, как в матче с «Барселоной», «Бавария» не создаст, как мне кажется.



Кроме того, не надо забывать о том, что сейчас у команд напряженный график. Уже через три дня после этого матча предстоит играть финал Лиги чемпионов, поэтому игроки будут хотеть подойти к финальной игре максимально свежими.



Больше всего из всех различных вариантов мне приглянулась ставка победа «Баварии» при тотале меньше 4,5. Коэффициент на это, как мне кажется, достаточно шикарен – 1.90. Кроме этого, пока букмекеры предлагают достаточно вкусный коэффициент на общую победу «Баварии» в турнире – в районе 1.60 можно найти коэффициент. Я бы поставил и на это, тем более что ждать исхода этой ставки осталось не особо долго», — сказал Петросьян.



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«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».