«Лион» — «Бавария»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 19 августа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Бавария».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.31.
«Бавария» – команда, которая в каждом розыгрыше Лиги чемпионов претендует на победу, а «Лион» забрался так высоко вопреки всему.
Например, у «Лейпцига» есть гениальный тренер, сбалансированный состав и поступательное движение вперёд, а «Лион» по итогам чемпионата Франции не попал в зону еврокубков. Команда находилась в состоянии скорой трансформации: обновлении состава, задачи создать что-то новое, найти какую-то идею. «Лион» уже прыгнул выше головы в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Думаю, что матч получится верховым. Также я бы попробовал поставить на сухую победу «Баварии». Мне кажется, мюнхенцы выиграют со счётом 3:0.
«Бавария» против «Лион» играет успешно. Немецкие клубы для «Лиона» – это главный камень преткновения. Ещё и «Бавария» забивает минимум три мяча в последних матчах в Лиге чемпионов», — сказал Казаков.
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