«Уфа» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на игру чемпионата России по футболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 1.90.



«Предпочту обойтись в прогнозе без теории заговора и посмотреть на расклад только со спортивной стороны. «Уфа» в паузе между чемпионатами потеряла целую группу важных игроков, которые после рестарта сезона играли чаще, чем наоборот (Пуцко, Фомин, Урунов, Терентьев, Козлов). В лазарете оказались Бизяк и Кротов. У башкирской команды явно утеряно главное качество – надёжность в защите. Пусть обыграли «Арсенал», но Евсеева не могли устроить два пропущенных мяча.



Про «Краснодар» и говорить не стоит. 0:3 — это очень плохо. Итого «Уфа» пропустила 5 мячей за 2 тура. А ведь она не может выиграть дома уже 9 матчей из последних 10 в РПЛ. «Спартак» же должен был обыгрывать «Сочи», если бы не чудачества Казарцева. Красно-белые выдали и яркий по моментам футбол против «Ахмата», что позволило победить. Кроме того «Спартак» в прошлом сезоне очков на выезде набрал заметно больше, чем дома. Даже тень Кокорина разбудила всех форвардов москвичей, хотя сам Александр не играет. Лобовая победа «Спартака», — сказал Неценко.



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«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Зобнин и Джикия накидают бывшему клубу Газизова Красно-белые показывают хороший футбол, а «Уфа» за два тура пустила пять мячей.