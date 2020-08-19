«Урал» — «Локомотив»: ставка Константина Генича на матч РПЛ в Екатеринбурге

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: «Локомотив» забьёт минимум 2 мяча за 1.95.
«История матчей между этими командами достаточно богатая, мы все это прекрасно знаем. В пяти из семи последних встреч между «Уралом» и «Локомотивом» в Екатеринбурге москвичи забивали минимум два мяча. В отличной форме находится Алексей Миранчук. «Локомотив» забил прекрасный гол благодаря Миранчуку в ворота «Краснодара». Он мог забить и ещё не один. Конечно, Фёдор Смолов хочет как можно быстрее отличиться после возвращения в РПЛ. Пока он старается, но КПД подводит.
«Локомотив» просто посильнее сейчас, чем «Урал». По первым двум матчам — против «Динамо» и «Рубина» — не сказал бы, что уральцы впечатлили. Под руководством Юрия Матвеева «Уралу» будет очень и очень непросто. «Локомотив» мощнее, солиднее, взрослее, опытнее. Класс у него повыше.
Раз в пяти из последних семи матчей на стадионе «Урала» «Локомотив» забивал минимум дважды, то мой прогноз — «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 мяча» за 1.95», — сказал Генич.
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