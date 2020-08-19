«Динамо» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ 19 августа

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.35.
«Ростов» начал с победы над «Тамбовом», но потом проиграл «Зениту», хотя играл весьма неплохо. Динамовцы пока не пропустили ни одного мяча. Но безголевая ничья с «Ротором» — это, безусловно, упущенные очки. Также была победа над «Уралом». Были у «Динамо» проблески неплохой игры в Екатеринбурге, но с «Ротором», откровенно говоря, команда Новикова не впечатлила.
«Ростов», как мне кажется, приезжает в роли фаворита, хотя по букмекерской линии, в частности по «Винлайну», динамовцы идут фаворитами. На чистую победу «Ростова» можно поставить с коэффициентом выше тройки. Ловить чистую победу — это слишком агрессивно и авантюрно. Но «Ростов» по первым двум матчам понравился. С «Зенитом» это была, наверное, лучшая игра «Ростова» в летний период, несмотря на поражение. Моменты были, один Мамаев мог трижды забить. Были и дальние удары Норманна и Попова. Если «Ростов» правильно восстановился, то он как минимум не проиграет «Динамо» на «ВТБ Арене».
1.55 дают на то, что «Ростов» не проиграет. Можно взять «Ростов» с форой (0). На мой взгляд, «Ростов» ни в чём не уступает динамовцам, это надо доказать на футбольном поле», — сказал Генич.
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