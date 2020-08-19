«Динамо» — «Ростов»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.

«Ростов» Валерия Карпина потихоньку приходит в себя после пандемии коронавируса. За два тура в новом сезоне клуб набрал три очка. Победа пришлась на первую игру против «Тамбова» на выезде (1:0). Гости победили заслуженно, но тамбовчане смотрелись достойно и при доле везения могли зацепить ничью.



Зато в последнем матче ростовчане на своём поле уступили действующему чемпиону страны «Зениту» со счётом 0:2. Причём петербуржцы даже остались в меньшинстве на 78-й минуте. Непосредственно качество футбола порадовало, сине-бело-голубым пришлось основательно попотеть. Вот только в завершающей стадии категорически не клеится.



Дело в том, что жёлто-синим голы по-прежнему даются с большим трудом. За восемь последних официальных матчей они сумели забить только четыре мяча. Шомуродов и Зайнутдинов совсем потерялись, а Роман Ерёменко ещё не набрал необходимую форму. Дальних ударов много, да только реальной остроты не хватает.



Кирилл Новиков на посту главного тренера в «Динамо» сколотил добротную защиту. К слову, в 10 последних официальных играх московский клуб пропустил только пять мячей, а это серьёзный показатель. Так что обилия голов от матча не ждём.



Интересным вариантом для ставки выглядит тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.95. Также можно проверить комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.03. Дело в том, что за восемь последних очных встреч с «Ростовом» в Москве бело-голубые проиграли только один раз. К тому же сейчас они выглядят неплохо".