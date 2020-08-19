«Лион» — «Бавария»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов!
Сегодня, 19 августа, «Лион» встретится с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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