Вадим Немков — Райан Бейдер, 22 августа 2020 года, прогноз и ставка на бой Bellator 244
21 августа на турнире Bellator 244 за титул чемпиона в полутяжелом весе сразятся россиянин Вадим Немков и чемпион организации в двух весовых категориях Райан Бейдер из США. Начало боя — не ранее 06:30 мск 22 августа. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».
По оценке букмекеров, фаворит боя — Бейдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Поставить на Немкова можно за 2.12 (43%). На ничейный исход можно сделать ставку за 48.00 (2%).
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