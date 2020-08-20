«ПСЖ» — «Бавария»: эксперты назвали фаворита в финале Лиги чемпионов

23 августа «ПСЖ» и «Бавария» сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Матч пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

Эксперты считают фаворитом немецкий клуб. Ставки на победу «Баварии» в основное время принимаются с коэффициентом 1.95. В случае успеха мюнхенцев с 1000 рублей можно получить 1950 рублей.

Выигрыш «ПСЖ» по итогам 90 минут оценён коэффициентом 3.50, а ничья доступна за 4.20.

Поставить на победу «Баварии» с учётом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.55. Если трофей выиграет «ПСЖ», зайдёт коэффициент 2.55.

Напомним, в полуфинале «ПСЖ» и «Бавария» разгромили «РБ Лейпциг» и «Лион» соответственно с одинаковым счётом — 3:0.

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