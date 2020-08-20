«Эльче» — «Жирона»: прогноз и ставка на первый матч финала плей-офф Сегунды

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на первый матч финала плей-офф Сегунды «Эльче» — «Жирона».
Ставка: ничья за 2.97.
«Эльче» и «Жироне» предстоит провести два матча в финале плей-офф. Букмекеры не видят явного фаворита среди соперников, однако бело-зелёные, в отличие от бело-красных, выступили в полуфинале крайне неубедительно. Последние показали куда более привлекательную игру.
Впрочем, на своём поле «Эльче» будет иметь некоторое преимущество. Всё-таки в текущем сезоне команда потерпела только четыре поражения дома. А потому можно проверить лобовую ничью с коэффициентом 2.97. Раскрываться раньше времени никто не рискнёт, ведь на кону повышение в классе.
Интересным вариантом для ставки также выглядит тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.80. Дело в том, что «Жироне» рьяно идти в атаку смысла нет — впереди ещё ответная встреча на своём поле. А «Эльче» в свою очередь демонстрирует выдающийся футбол в обороне, но слабый в атаке. Так что большого количества голов не ждём".
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