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Эксперты: Лукашенко не уйдёт в отставку с поста президента Беларуси в ближайшее время

Эксперты: Лукашенко не уйдёт в отставку с поста президента Беларуси в ближайшее время
Ставки / Прогнозы 0

Жители Беларуси продолжают протестовать против итогов президентских выборов в стране. По официальной информации, на выборах 9 августа победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал около 80% голосов. Такой результат возмутил людей, которые вышли на улицы и требуют от Лукашенко добровольной отставки. Сейчас забастовку объявило большинство промышленных предприятий страны.

Букмекеры принимают ставки на то, уйдёт ли Александр Лукашенко в отставку до 1 сентября 2020 года. По оценке аналитиков, действующий президент будет держаться за власть. Поставить на отставку можно с коэффициентом 2.67 (35%). Сделать ставку на то, что Лукашенко не покинет свой пост, можно за 1.42 (65%).

Сам президент неоднократно заявил, что не собирается уходить в отставку, а повторные выборы могут провести только после принятия новой конституции.

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