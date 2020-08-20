Эксперты: Лукашенко не уйдёт в отставку с поста президента Беларуси в ближайшее время

Жители Беларуси продолжают протестовать против итогов президентских выборов в стране. По официальной информации, на выборах 9 августа победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал около 80% голосов. Такой результат возмутил людей, которые вышли на улицы и требуют от Лукашенко добровольной отставки. Сейчас забастовку объявило большинство промышленных предприятий страны.
Букмекеры принимают ставки на то, уйдёт ли Александр Лукашенко в отставку до 1 сентября 2020 года. По оценке аналитиков, действующий президент будет держаться за власть. Поставить на отставку можно с коэффициентом 2.67 (35%). Сделать ставку на то, что Лукашенко не покинет свой пост, можно за 1.42 (65%).
Сам президент неоднократно заявил, что не собирается уходить в отставку, а повторные выборы могут провести только после принятия новой конституции.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 20 августа 2020
-
10:45
-
10:07
-
10:00
-
09:00
-
07:59
-
00:12
- 19 августа 2020
-
22:00
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45