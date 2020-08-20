Эксперты назвали шансы Кокорина дебютировать за «Спартак» в матче РПЛ против «Локомотива»

Дебют Александра Кокорина за «Спартак» пока так и не состоялся. Форвард красно-белых не полетел на матч 3-го тура в Уфу, поскольку не до конца восстановился после мышечного повреждения. По некоторым данным, Кокорин может не сыграть за «Спартак» даже до конца августа, пропустив ещё 3 тура.



Однако букмекеры считают, что первое появление новичка красно-белых состоится уже в воскресенье, 23 августа, в игре 4-го тура РПЛ против «Локомотива». Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 64% вероятности. Сделать ставку на то, что дебюта снова не случится, можно за 2.55 (36%).



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