«Вашингтон» — «Айлендерс»: эксперты оценили шансы Овечкина забить Варламову в 5-м матче

21 августа в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.65.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 21 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33.

Ставки на гол Александра Овечкина принимаются с коэффициентом 1.72 (59%).

Счёт в серии 3-1 в пользу «Айлендерс». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».