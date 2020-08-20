Курс доллара США. Прогноз аналитика: рубль торгуется по реальной стоимости

Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Позиции российской валюты отражают реальность. Если рассуждать о среднесрочной перспективе, то можно предположить, что ничего существенно не поменяется. Рубль пока остаётся всё так же в слабой позиции по отношению к другим валютам, хотя периодически и делает попытки временно укрепиться, как это, например, произошло вчера вечером. Но нельзя исключать и более серьёзного снижения. Однако произойдёт это, если со стороны ОПЕК и ОПЕК+ появятся признаки ослабления контроля над суточной добычей сырья. В этом случае Brent подешевеет, что естественно ударит по курсу российской валюты. Но сейчас делать далеко идущие выводы рано. Пока же «чёрное золото» сорта Brent держится в рамках 44−45,50, что рубль никак не может потревожить», – заявил Гурковский.



По оценке аналитиков, обвала рубля ждать не стоит. Поставить на то, что до конца 2020 года курс доллара превысит отметку в 85 рублей, можно за 7.80 (13% вероятности). Обратный исход оценивают коэффициентом 1.05 (87%).



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