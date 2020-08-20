«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на 5-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 5-й матч серии НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс».
Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.96.
«Нельзя сказать, что «столичные» проснулись и заиграли на две головы выше. И всё же кое-какой прогресс прослеживается: местами получалось симпатично проходить среднюю зону через пас, здорово смотрелась пара центрфорвардов Кузнецов — Эллер. Не хватает только Никласа Бекстрёма, который продолжает восстанавливаться после сотрясения мозга.
Букмекеры выставляют на пятый матч серии практически равную линию, что вполне логично. Пока все игры противостояния получаются близкими и нервными. Даже второй поединок, где «Айлендерс» добились разгрома (5:2), оставался открытым вплоть до 58-й минуты, когда Холтби пропустил четвёртую шайбу.
Потому можно просто не мудрить и проверить лобовую ничью, на неё дают дивный коэффициент 4.33. Варианты попроще — П1 с нулевой форой за 1.96 и 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.05. Много «островитяне» не пропустят, но вообще энергия «Вашингтона» в четвёртом матче ощущалась. Семёну Варламову придётся нелегко».
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