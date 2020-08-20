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Букмекеры: Кикнадзе не уйдет из «Локомотива» до конца сезона

Букмекеры: Кикнадзе не уйдет из «Локомотива» до конца сезона
Ставки / Прогнозы 0

Фигура генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе стала объектом критики для болельщиков после того, как клуб покинул Юрий Сёмин. После этого стороны не раз критиковали друг друга, в том числе и публично, на встрече команды с фанатами. Болельщицкое сообщество призывает Кикнадзе уйти в отставку.

По оценке экспертов, отставки генерального директора в этом сезоне не будет. Поставить на то, что Кикнадзе покинет свой пост до 1 июня 2021 года, можно с коэффициентом 3.00. Это примерно 32% вероятности. Поставить на то, что генеральный директор сохранит свой пост, можно за 1.34 (68%).

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