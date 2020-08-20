Букмекеры: Кикнадзе не уйдет из «Локомотива» до конца сезона

Фигура генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе стала объектом критики для болельщиков после того, как клуб покинул Юрий Сёмин. После этого стороны не раз критиковали друг друга, в том числе и публично, на встрече команды с фанатами. Болельщицкое сообщество призывает Кикнадзе уйти в отставку.
По оценке экспертов, отставки генерального директора в этом сезоне не будет. Поставить на то, что Кикнадзе покинет свой пост до 1 июня 2021 года, можно с коэффициентом 3.00. Это примерно 32% вероятности. Поставить на то, что генеральный директор сохранит свой пост, можно за 1.34 (68%).
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