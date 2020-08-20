«Севилья» — «Интер»: прогноз Александра Вишневского на финал Лиги Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер».



Ставка: ничья в основное время за 3.45.



«Вроде бы совсем недавно играли четвертьфинальные матчи, недавно было двойное испано-итальянское противостояние в 1/8 финала, где в одном случае победил итальянский клуб «Интер», а во втором — испанский, «Севилья». После этого испанцы и итальянцы, разобравшись друг с другом, обыграв «Рому» и «Хетафе», выносили всех подряд. В итоге эти две команды спокойненько дошли до финала.



Точнее «Интер» дошёл спокойно, а у «Севильи» всё-таки были посильнее соперники, был сложный полуфинал. В матче с «МЮ» при счёте 1:0 в их пользу манкунианцы давили довольно мощно, могли забить второй гол, но плохо реализовывали свои моменты, да и вратарь у «Севильи» блистал. Несмотря на обилие голевых моментов, мне было как-то спокойно за «Севилью». Смотрел игру с фанатом «МЮ», и он считал, что это давление «МЮ» воплотится во второй гол, а я был уверен, что «Манчестер» ничего не забьёт, потому что знаю, насколько хладнокровно и уверенно в обороне в сложных ситуациях действует «Севилья».



Я думаю, что игра будет низовой, потому что очень мало «Севилья» пропускает, спокойно проводит такие матчи. Я напомню, что для «Севильи» это шестой финал Лиги Европы за 15 лет и все предыдущие пять «Севилья» выиграла. Пусть предыдущий финал и был четыре года назад – состав поменялся, другой тренер, но Хулен Лопетеги великолепно проводит финалы. Он выигрывал и юношеский, и молодёжные чемпионаты Европы с Испанией.



В этот раз соперник у «Севильи» очень сильный. «Интер» отстал всего на одно очко от «Ювентуса», выдал очень хорошую концовку чемпионата Италии, а мы всё-таки должны учитывать посткарантинное состояние команд. В Лиге Европы миланцы выступали очень уверенно, и счёт 5:0 в матче с «Шахтёром» стал для меня шоком. Я думал, что будет гораздо более ровная игра. «Интер» в ударе, но у «Севильи» было больше на день для подготовки.



Я долго думал, на что тут ставить, фаворит матча по линии — «Интер». Я думаю, что «Интер» переоценён и всё-таки больше шансов у «Севильи», но мне кажется, что тут будет ничья. Интуитивно сделаю ставку с высоким коэффициентом на ничью. В играх плей-офф, состоящих из одного матча, ничьи случаются гораздо чаще, чем в других матчах. Оба полуфинала у нас прошли без ничьих, третий матч без ничьей было бы уж перебором. Думаю, что тут будет 0:0 или 1:1 – боязнь оступиться, будучи в шаге от трофея, будет команды немного сковывать. Мне кажется, что шансы на ничью здесь хорошие.



Ещё одна ставка, где мне понравился коэффициент, — тотал меньше 2.5. Мне кажется, что голов тут вряд ли будет много. Я был удивлён, увидев коэффициент на тотал меньше 2.5 довольно высоким. Сразу после того, как «Интер» выиграл у «Шахтёра» 5:0, появилась линия, где коэффициент на тотал меньше был на 0.2 меньше, чем сейчас, когда пошли первые ставки и линия начала балансировать в зависимости от ставок игроков. Видимо, кто-то поставил много на тотал больше 2.5, а я думаю, что здесь будет тотал меньше», — сказал Вишневский.



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