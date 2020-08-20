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Курс доллара. Прогноз эксперта: налоговый период поможет рублю

Курс доллара. Прогноз эксперта: налоговый период поможет рублю
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Старший аналитик «БКС.Мир инвестиций» Виталий Громадин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Можно ожидать сохранения торговли пары доллар/рубль в верхней половине диапазона 70-75. В субботу пройдут важные переговоры по торговой сделке между США и Китаем, от которых, правда, не ждут особого прогресса, учитывая сложившиеся напряжённые отношения. Вместе с тем поддержку рублю со следующей недели предположительно может оказать налоговый период, но основной эффект можно ожидать только ближе к пятнице. Основной датой выплат будет 25 августа, а экспортёры, как правило, активнее продают валюты за 2-3 дня до соответствующих налогов», — сказал Громадин.

По оценке аналитиков, обвала рубля ждать не стоит. Поставить на то, что до конца 2020 года курс доллара превысит отметку в 85 рублей, можно за 7.80 (13% вероятности). Обратный исход оценивают коэффициентом 1.05 (87%).

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