«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Никиты Щитова на игру Кубка чемпионов

Экс-защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», «Спартака», «Сочи» и «Автомобилиста» Никита Щитов дал прогноз на матч предсезонного турнира клубов КХЛ «Кубок чемпионов» «Ак Барс» — «Металлург» Мг.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.85.



«Обе команды стартовали на турнире с побед, и если хозяева, казанцы, к большому удивлению, уверенно переиграли питерский СКА (5:2), то уральцы, ведя в счете 3:0 и 4:1, едва не упустили победу в игре с «Салаватом Юлаевым», забросив решающую шайбу на последних секундах основного времени.



Противостояние между казанским и магнитогорским клубами длится годами, и каждый очный поединок — это возможность доказать превосходство над соперником. Думаю, что нас ждёт равная игра, исход которой предсказать крайне сложно. Так что я бы лучше обратил внимание на тотал.



Это «летний хоккей», когда каждая команда решает свои задачи. В «Магнитке» идёт становление новой команды, игроки должны найти взаимопонимание друг с другом. В Казани ротация в межсезонье была не такая серьёзная.



Обе команды пока ещё далеки от идеального состояния, а потому, наверное, нас ждёт результативная игра. Да, в последних пяти играх между ними всегда был «тотал меньше», но сейчас почему-то мне кажется, что как минимум пять шайб на двоих команды забросят в основное время», — сказал Щитов.



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