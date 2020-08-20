Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Никиты Щитова на игру Кубка чемпионов

«Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз Никиты Щитова на игру Кубка чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Экс-защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика», «Спартака», «Сочи» и «Автомобилиста» Никита Щитов дал прогноз на матч предсезонного турнира клубов КХЛ «Кубок чемпионов» «Ак Барс» — «Металлург» Мг.

Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.85.

«Обе команды стартовали на турнире с побед, и если хозяева, казанцы, к большому удивлению, уверенно переиграли питерский СКА (5:2), то уральцы, ведя в счете 3:0 и 4:1, едва не упустили победу в игре с «Салаватом Юлаевым», забросив решающую шайбу на последних секундах основного времени.

Противостояние между казанским и магнитогорским клубами длится годами, и каждый очный поединок — это возможность доказать превосходство над соперником. Думаю, что нас ждёт равная игра, исход которой предсказать крайне сложно. Так что я бы лучше обратил внимание на тотал.

Это «летний хоккей», когда каждая команда решает свои задачи. В «Магнитке» идёт становление новой команды, игроки должны найти взаимопонимание друг с другом. В Казани ротация в межсезонье была не такая серьёзная.

Обе команды пока ещё далеки от идеального состояния, а потому, наверное, нас ждёт результативная игра. Да, в последних пяти играх между ними всегда был «тотал меньше», но сейчас почему-то мне кажется, что как минимум пять шайб на двоих команды забросят в основное время», — сказал Щитов.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020