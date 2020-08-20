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«Эльче» — «Жирона»: прогноз Александра Вишневского на матч плей-офф Сегунды

«Эльче» — «Жирона»: прогноз Александра Вишневского на матч плей-офф Сегунды
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч финала плей-офф Сегунды сезона-2019/2020 «Эльче» — «Жирона».

Ставка: победа «Эльче» с форой (0) за 1.95.

«Первый из двух финалов плей-офф за выход в Примеру. Честно говоря, удивлён, что «Жирона» является в букмекерской линии фаворитом в отдельно взятом первом матче. Во-первых, каталонцы весьма скверно выступают в гостях — это четвёртая худшая из 22 команд Сегунды по результатам матчей на выезде в регулярном чемпионате. Во-вторых, «Эльче» выиграл у «Жироны» оба матча этого сезона — 2:0 в Жироне в октябре и 1:0 в Эльче в июне.

Поэтому не упущу случая поставить на «Эльче» с форой (0) при удивительно высоком при таких обстоятельствах коэффициенте 1.95», — сказал Вишневский.

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