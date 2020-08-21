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«Севилья» — «Интер»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча ЛЕ

«Севилья» — «Интер»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча ЛЕ
Ставки / Прогнозы 0

21 августа «Севилья» сыграет с «Интером» в матче финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Поставить на ничью предлагают за 3.56.

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Итоговый успех «Севильи» доступен за 2.36, а успех «Интера» за 1.59.

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