«Севилья» — «Интер»: где покажут финал Лиги Европы, прогнозы и ставки букмекеров на матч

Сегодня, 21 августа, «Севилья» сыграет с «Интером» в матче финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Поставить на ничью предлагают за 3.56.



Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.



Итоговый успех «Севильи» доступен за 2.36, а успех «Интера» за 1.59.

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».