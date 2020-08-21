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«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на финальный матч Лиги Европы

«Севилья» — «Интер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на финальный матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.

«Интер» идёт по плей-офф Лиги Европы натуральным маршем. Пять игр — пять побед, во всех случаях забивал как минимум дважды. Досталось «Лудогорцу» (2:0 и 2:1), «Хетафе» (2:0), «Байеру» (2:1), а в полуфинале под каток имени Антонио Конте попал донецкий «Шахтёр» (5:0).

Украинский клуб владел территориальным преимуществом, но ничего не мог сделать. Игра оставалась открытой до 74-й минуты, когда «нерадзурри» забили третий мяч. Исход полностью справедлив: 9-1 по ударам в створ — уровень конкретики у чужой штрафной площади оказался несравнимым.

Букмекеры отдают преимущество «Интеру», что вполне логично. Два предыдущих раунда он преодолел гораздо увереннее. Ромелу Лукаку находится в великолепной форме, Лаутаро Мартинес оказался чудовищно эффективен в полуфинале, а главное — оборона смогла наглухо закрыть бодрую атаку «Шахтёра».

У «Севильи» с центром обороны всё тоже в порядке, а вратарь показал мастерство в предыдущем раунде. На кону трофей, то есть цена ошибки высока. Ждём довольно аккуратной и сдержанной игры, в которой шансы итальянцев кажутся выше. Мы бы выбирали между двух вариантов — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.90".

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея
«Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».
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