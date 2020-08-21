«Слуцк» — «Динамо Минск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 21 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Динамо Минск».
Ставка: победа «Динамо» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.79.
«Слуцк» продолжает растягивать свою кошмарную серию. За 13 предыдущих туров он сумел набрать только пять очков. Таким образом, бело-синие за три последних игры умудрились пропустить целых восемь мячей, а забить только два, один из которых с пенальти. Сейчас они располагаются на 12-й строчке и имеют одну игру в запасе. Однако занявший зону стыковых матчей «Минск», у которого сразу три перенесенных поединка, отстаёт лишь на три пункта.
Минчане под руководством Леонида Кучука смотрятся не так плохо. Стабильности, конечно, не хватает, но качество игры заметно улучшилось. К слову, за девять последних официальных матчей случилось. лишь два поражения и две ничьи.
Стоит также отметить надёжность, с которой «динамики» действуют в обороне. Любопытно, что за эти девять они умудрились пропустить всего лишь два мяча. Даже для низового чемпионата Беларуси показатель классный. С атакой у «Слуцка» в последнее время полный кошмар, так что вполне можно подумать над П2 всухую за коэффициент 1.90.
Интересным вариантом также выглядит ставка П2 + тотал меньше 2.5 мяча. На неё букмекеры дают привлекательные 2.79. Дело в том, что лишь в одной из восьми предыдущих официальных игр минчан забивалось больше одного мяча. Ну а выступления случчан в последнее время выглядят удручающе".
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