«Динамо-Брест» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 21 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Динамо-Брест» — «Белшина».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«Никаких проблем с тонусом у действующего чемпиона не будет, ведь на неделе он вынес «Астану» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (6:3). Брестчане продолжают чередовать победы с поражениями на внутренней арене. Тем удивительнее внезапный всплеск в Лиге чемпионов. За 19 сыгранных матчей получилось набрать 29 баллов, что соответствует девятой строчке в таблице Высшей лиги.



Бобруйская «Белшина» в последнее время всерьёз взялась за вопрос выживания, резко начав выправлять положение. За шесть предыдущих встреч в Высшей лиге Беларуси получилось добыть 10 из 18 возможных очков. Для аутсайдера чемпионата результат крайне приличный.



Благодаря удачной серии бобруйчане даже поднялись со дна турнирной таблицы. На данный момент они занимают предпоследнее место с 16 очками в активе. Правда, игр в запасе нет. Зато отставание от «Городеи», занимающей спасительную 13-ю строчку, составляет всего лишь четыре пункта. Так что шансы спастись имеются неплохие.



Правда, любопытно здесь другое. Надо сказать, что за шесть последних матчей «шина» подправила свою результативность и сумела забить целых 12 голов. Для «Динамо-Брест», которое за пять предыдущих игр пропустило семь мячей, это станет настоящим испытанием.



Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.76. В успехе действующего чемпиона на своём поле мало сомнений, а «Белшина» демонстрирует симпатичный футбол в последнее время, хотя пока что решила далеко не все свои проблемы. Все предпосылки для бодрого футбола налицо, благо что хозяева будут воодушевлены после громкой победы в Лиге чемпионов».