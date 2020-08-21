«Севилья» — «Интер»: прогноз Егора Титова на финальный матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» — «Интер» в финале Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Интера» за 2.21.



«Как-то даже быстро добрались мы до финала Лиги Европы. Честно говоря, я думал, что без зрителей матчи будут гораздо более скучными. Это касается и Лиги Европы, и Лиги чемпионов. На деле всё получилось ярко и результативно. Надеюсь, и финал не подведёт.



«Севилья», выигравшая три раза подряд Лигу Европы, наверное, вечный рекорд установила. Переплюнуть это будет сложно в следующие 50 лет. Но сейчас всё-таки для меня фаворит «Интер». У «Севильи» уже нет Эмери, из того состава почти никого нет.



«Интер» же обладает куда болеем мощным составом. А именно личности решают исходы таких встреч. У «Интера» звёзд гораздо больше. И в первую очередь хотел бы выделить Лукаку. Бельгиец, как мне кажется, секцию перепутал. Из него бы получился великолепный спринтер. Он мощный, накаченный. Бороться с ним невероятно сложно. И сейчас он чуть сбавил в весе, но стал ещё более быстрым и атлетичным. Плюс он поймал кураж. Забивает в каждом матче Лиги Европы. Выключить его из игры почти невозможно. Думаю, и в финале он станет главным героем.



Я поставлю на победу «Интера». Мне эта команда видится более звёздной и в то же время более сыгранной», — сказал Титов.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».