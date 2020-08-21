«Севилья» — «Интер»: прогноз Артура Петросьяна на финал Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер».
Ставка: «Интер» выиграет Лигу Европы за 1.60.
«Сразу скажу, что мне бы хотелось, чтобы «Севилья» в очередной раз выиграла этот трофей, но мне кажется, что фаворитом всё-таки в этом матче будет «Интер» по разным причинам.
Почти во всех компонентах игры «Интер» превосходит андалусийцев. Перед игрой с «Шахтёром» я говорил, что в игре на втором этаже «Интер» будет иметь большое преимущество. Так и получилось – два гола «Интер» забил головой после навесов. Мне кажется, что это же преимущество будет у «Интера» и здесь. В этом компоненте итальянцы существенно превосходят испанцев. Кроме того, с обороной дела получше обстоят у «Интера». Мы видели сколько «Севилья» позволяла «Юнайтед». Если бы не марокканский вратарь Боно, то в финале бы играл «МЮ». А у «Интера» всё здорово в игре без мяча. В 5 из 6 последних игр «Интер» вообще не пропускает, «Шахтёру» позволил нанести только один удар в створ своих ворот. Так что в этом ключевом компоненте «Интер» превосходит «Севилью». Думаю, что по ходу игры, по своему течению она будет напоминать игру с «Шахтёром». «Шахтёр» владел более 60% времени мячом, «Севилья» тоже больше тяготеет к позиционной игре. Скорее всего, в этом матче будет всё то же самое, независимо от того, как будет меняться счёт.
Хочется поставить на владение мячом. Скорее всего, у «Севильи» здесь будет 54-55% владения, но верх возьмёт всё-таки «Интер». Я бы здесь выбрал победу «Интера» в матче и победу в основное время. Также хотелось бы здесь совместить с тоталами. Не думаю, что здесь будет много забитых мячей, поэтому взял бы непроигрыш «Интера» и тотал меньше 3.5», — сказал Петросьян.
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