«Севилья» — «Интер»: прогноз Игоря Гамулы на финальную игру Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.17.



«В финал вышли «Интер» и «Севилья». Что можно сказать об этом матче? «Севилья» уже, наверное, раз десятый выходит в финалы. Она четыре раза становилась обладателем этого Кубка. «Севилья» имеет большой опыт.



Что касается «Интера», то эта команда настроена обязательно на победу, потому что они не выигрывали очень давно. С 1999 года «Интер» не брал европейских трофеев. Настрой у команды очень серьёзный, об этом говорит тренер, да и сами футболисты.



По полуфиналу мы видели, как «Севилья» отскочила от «Манчестера», «Манчестер» должен был обыгрывать её. «Интер», как говорится, переехал «Шахтёр» по всем статьям. Хотя я и делал прогноз на «Шахтёр», но «Интер» лишил «горняков» скорости, очень грамотно сыграл тактически и победил очень уверенно и, конечно, заслуженно.



Что касается финала, ещё раз говорю, что мне больше нравится «Интер». Это мощная команда, которая очень грамотно строит свою игру, у них прекрасный тренер Конте. Ну а Лопетеги у «Севильи» тоже хочет добиться победы, так что нашла коса на камень.



Мой прогноз на этот матч. Я всё-таки ставлю на победу «Интера» с коэффициентом 2.17», — сказал Гамула.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».