«Севилья» — «Интер»: ставка Ильи Казакова на финал Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.21.



«Я бы поставил на победу «Интера»: Ромелу Лукаку находится в сумасшедшей форме, Самир Ханданович, мне кажется, сейчас выглядит тоже убедительнее визави по этой игре, равно как нет конкурентов и у бельгийца. Во всяком случае, если мы говорим о тех форвардах, что есть в атаке у испанцев.



Поэтому я поставлю на победу «Интера». Букмекеры предлагают достаточно высокий коэффициент. Мне кажется, «Интер» доказал, что он в состоянии обыграть любого соперника. Сделал он это в матче против «Шахтёра».



«Севилья», конечно, давно не проигрывает. Однако мне кажется, что атака «Интера» будет выглядеть убедительнее обороны «Севильи». Однако я не жду большого количества забитых мячей. «Интер», возможно, почти все свои голы оставил в полуфинале. Поэтому я также бы поставил на то, что игра получится низовой», — сказал Казаков.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».