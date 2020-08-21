«Севилья» — «Интер»: прогноз Александра Елагина на финал Лиги Европы в Германии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.24.



«Любопытно, что эти команды никогда не встречались между собой в еврокубках. «Интер» с переменным успехом играл против 10 испанских команд, но ни разу против «Севильи», которая противостояла семи итальянским клубам, однако никогда «Интеру». И вот их первая встреча и сразу в финале Лиги Европы.



Интересно, что победитель этого турнира не воспользуется такой привилегией, как получение вожделенной путёвки в групповой (основной) этап Лиги чемпионов на будущий сезон, ибо «нерадзурри» (чёрно-синие) стали вице-чемпионами Италии, уступив лишь очко «Ювентусу (82 против 83), выигравшему Серию А уже девятый раз подряд (!), а «Лос Рохибланкос» (красно-белые) финишировали на четвёртом месте в Ла-Лиге.



Продолжая тему испанского клуба, надо сказать, что в национальном чемпионате, находясь последние десятилетия в относительной тени таких грандов, как «Барселона», мадридские «Реал», «Атлетико» и «Валенсия», в еврокубках «Севилья» перещеголяла всех своих титулованных земляков, став лидером по количеству выходов в финалы турниров УЕФА в XXI веке. Нынешний финал для «Севильи» – 11-й.



«Лос Рохибланкос» выиграли пять финалов Лиги Европы (это тоже континентальный рекорд!) в период с 2006 по 2016 год, что дало им право принять участие в финалах стольких же Суперкубков Европы, из которых они выиграли один.



До победного полуфинала с «Манчестер Юнайтед» «Севилья» разделяла результат из 10 финалов с мадридским «Реалом», а взяв верх над манкунианцами, она вырвалась вперёд. Кстати, этот выигрыш довёл беспроигрышную серию «Севильи» во всех турнирах до 20 матчей. В последний раз «Лос Рохибланкос» уступали 9 февраля нынешнего года в чемпионате Испании на выезде «Сельте» 1:2.



21 августа у «Севильи» во всех отношениях достойный соперник – для миланского «Интера» это тоже 11-й финал в континентальных турнирах, правда, в рамках двух столетий и трёх, а не двух, как у «Севильи», турниров УЕФА –Кубка/Лиги чемпионов (5 финалов – 3 победы), Кубка УЕФА (4 финала – 3 победы) и Суперкубка (поражение в 2010-м).



А вот достижение менеджеров «Севильи» и «Интера» несравнимы, как игровые, так и тренерские. Юлен Лопетеги был неплохим голкипером, сыграл даже один раз за сборную Испании, но трофеев практически не выигрывал, будучи дублёром в «Барсе» сначала Субисаретты, а затем Витора Байи. Особых тренерских лавров тоже не снискал – да, трижды приводил юниорские сборные Испании к победе в чемпионатах Европы, вывел первую сборную в финальный турнир ЧМ-2018, но перед дебютной игрой в России был уволен, так как скрыл от федерации свои переговоры с мадридским «Реалом».



Антонио Конте 3 раза выигрывал еврокубок, будучи игроком «Ювентуса» – Лига чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. А всего за свою карьеру, как футболист и тренер, Конте завоевал 22 трофея, включая 3 вышеназванных. Ну а потом он весьма успешно два года возглавлял сборную Италии.



Дела «Интера» с приходом Конте явно пошли в гору – после восемь сезонов кряду за чертой первой итоговой тройки в Серии А «нерадзурри» лишь очко уступили на финише чемпионскому «Ювентусу» в сезоне нынешнем. Свой рассказ о соперниках по финалу Лиги Европы 21 августа я венчаю прогнозом в пользу миланского «Интернационале», — сказал Елагин.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».