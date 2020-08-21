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«Севилья» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на финальный поединок Лиги Европы

«Севилья» — «Интер»: прогноз Александра Аксёнова на финальный поединок Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 2.02.

«Интер» провёл просто фантастический матч с «Шахтёром». Это была не просто победа со счётом 5:0. Это была абсолютная доминанта — полное превосходство у собственных ворот, отменные действия у чужих. Пожалуй, это был лучший футбол от подопечных Антонио Конте в этом сезоне.

«Севилья» в матче с «Манчестером Юнайтед» смотрелась скромнее и вполне могла и проиграть. В начале второго тайма у англичан было несколько явных моментов, но спасал голкипер испанского клуба, а чуть позже севильцы забили победный мяч. Это было чудесное спасение, но рассчитывать на подобное в финале не стоит. В этой игре необходимо показать более качественный футбол.

Не уверен, что «Севилья» на это способна. По составу и игровой форме Конте и компания сейчас явно лучше. И если ничего не случится, именно «Интер» должен победить. Плюс наверняка забьёт Лукаку — форвард находится в блестящей форме.

Таким образом, мой прогноз на матч «Севилья» — «Интер» — победа итальянцев и гол Лукаку», — сказал Аксёнов.

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