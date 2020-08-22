«Арсенал» — «Динамо»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура РПЛ 22 августа

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Динамо».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Матч «Арсенал» — «Динамо» очень непростой для прогнозирования, потому что команды примерно равны. По составу динамовцы соперника превосходят, но туляки в конце прошлого сезона динамовцев обыграли, причём сделали это в меньшинстве. Словом, матч непредсказуемый.



На что хотелось бы обратить внимание, так это на то, что «Динамо» в первых трёх турах не пропускало. Это удивительный результат, потому что команда меняется и оборона меняется, но получилось так, как получилось. Мне кажется, что пришло время наконец-то пропустить. Но, наверное, динамовцы могут и забить, так как впереди сейчас у них очень хорошая группа товарищей, включая Комличенко, Игбуна и Филиппа.



В этом матче я не готов предсказать победителя, но мне кажется, что обе забьют. Такой прогноз я и сделаю».