«Ротор» — «Сочи»: прогноз Ильи Казакова на матч 4-го тура чемпионата России в Волгограде

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 2.26, тотал меньше 2.5 мяча за 1.62.

«Любопытный матч. Встречаются команды, которые по-разному стартовали. «Ротор» только обживается в Премьер-Лиге. Шестнадцать лет команда не была в элите. А «Сочи» при Владимире Федотове не опускается ниже определенного и очень высокого уровня в каждом матче.



Недавний матч с «Рубином», думаю, добавил позитивных эмоций болельщикам и игрокам.



Жду низового матча. «Ротор» – не самая забивная команда. Думаю, «Сочи» выиграет, потому что волгоградский клуб играет в обороне неубедительно. К тому же главная звезда этой команды, Абусси Гогуа, пропустит матч из-за дисквалификации».