«Севилья» — «Интер»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.82.



«Сегодня на поле в Кёльне выйдут самые сильные и достойные команды Европы. Кому-то повезло больше, кто-то кровью и потом пробил себе дорогу в финал.



Немного грустно от пустых трибун на главных поединках Лиги Европы, но таковы реалии. К тому же нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что турнир вообще не закрыли раньше времени, как случилось со многими европейскими чемпионатами.



«Севилья» пришла в финал из группы ЛЕ, где ей повезло со жребием. В плей-офф красно-белые выбили ЧФР, «Рому», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб пробился в финал из Лиги чемпионов, при этом соперники в плей-офф были намного серьёзнее – «Хетафе» (2:0), «Байер» (2:1) и «Шахтёр» (5:0).



Я считаю, что соперники имеют примерно равный по силе состав, при этом стиль игры отличается. Скорее всего, верх одержит тот, кто сможет навязать свою игру и удержит атаку своих визави.



Потерь у противников нет, так что жду ничейный исход, но всё же отдам предпочтение испанской команде, которая играет более креативно в центре и атаке. Предполагаю, что Юлен Лопетеги выиграет это противостояние. Моя ставка – «Севилья» не проиграет», — сказал Мостовой.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».