«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.81.

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл ЦСКА, показав неплохой футбол. Преимущество могло быть и более весомым, при этом очевидно, что команда Сергея Семака могла и не взять три очка. Впрочем, это заслуга армейцев, а не слабость питерцев. ЦСКА действительно становится сильнее в этом сезоне.



Очевидно, что в матче с «Тамбовом» подопечные Сергея Семака тоже будут становиться сильнее. В матче с ЦСКА не было Ярослава Ракицкого, он дисквалифицирован, а с тамбовчанами вернется в состав, а значит, у «Зенита» в центре обороны будет привычная связка Ракицкий — Ловрен.



При наличии у «Зенита» всех лучших «Тамбову» будет крайне трудно не только рассчитывать на какой-то позитивный результат, но и просто забить. Мелкадзе уже играет в «Ахмате», а без него команда Первушина не так эффективна. Уверен, что «Зенит» выиграет и тамбовчане вряд ли забьют. Мой прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» — победа питерцев всухую".