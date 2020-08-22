Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура чемпионата России

«Зенит» — «Тамбов»: прогноз Александра Аксёнова на матч 4-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Тамбов».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.81.

«Зенит» со счетом 2:1 обыграл ЦСКА, показав неплохой футбол. Преимущество могло быть и более весомым, при этом очевидно, что команда Сергея Семака могла и не взять три очка. Впрочем, это заслуга армейцев, а не слабость питерцев. ЦСКА действительно становится сильнее в этом сезоне.

Очевидно, что в матче с «Тамбовом» подопечные Сергея Семака тоже будут становиться сильнее. В матче с ЦСКА не было Ярослава Ракицкого, он дисквалифицирован, а с тамбовчанами вернется в состав, а значит, у «Зенита» в центре обороны будет привычная связка Ракицкий — Ловрен.

При наличии у «Зенита» всех лучших «Тамбову» будет крайне трудно не только рассчитывать на какой-то позитивный результат, но и просто забить. Мелкадзе уже играет в «Ахмате», а без него команда Первушина не так эффективна. Уверен, что «Зенит» выиграет и тамбовчане вряд ли забьют. Мой прогноз на матч «Зенит» — «Тамбов» — победа питерцев всухую".

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020