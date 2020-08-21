«Севилья» — «Интер»: ставка Никиты Ковальчука на финальную игру Лиги Европы

Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук сделал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер».



Ставка: гол Лукаку за 2.49.



«Если говорить о финале Лиги Европы, то тут довольно интересная история. С одной стороны — «Севилья», у которой коллективно огромный опыт, эта команда привыкла выигрывать в Лиге Европы. Какой бы сезон «Севилья» ни проводила в чемпионате Испании, в Лиге Европы создаётся такое впечатление, что это какая-то отдельная команда, которая как-то отдельно существует. Матч с «Манчестер Юнайтед» в этом смысле очень хорошо это показал – «Севилья» совершенно уверена в себе, она идёт до конца, вообще не нервничает. В полуфинале было ощущение, что «Манчестер Юнайтед» — команда-андердог, которая только-только что-то нащупывает в европейском футболе, а «Севилья» — гранд, который десятки лет существует, всё было очень спокойно.



Что касается «Интера», то Конте для этого и брали. Учитывая неудачный сезон в Серии А, всю критику, безусловно, выиграть Лигу Европы и умыть всех своих критиков было бы здорово. Сумасшедший состав, восхитительная форма Лукаку, интересная тактическая схема, но отсутствие еврокубкового опыта – 10 лет ничего не выигрывал «Интер» в Европе.



Класс исполнителей «Интера» сильнее, чем класс исполнителей «Севильи», но опыта у «Севильи» значительно больше. Игроки «Севильи» не нервничают, для них это не историческая веха, а очередной трофей, скажем так. Я бы ставил на гол Ромелу Лукаку, на «обе забьют» и гол в первом тайме, но предсказать результат этого матча я не рискну, учитывая, что сильные стороны одной команды нивелируются сильными сторонами другой. В таких матчах решают всё мелочи, которые сложно предсказать», — сказал Ковальчук.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».