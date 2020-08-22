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«Арсенал» Тула — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

«Арсенал» Тула — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.46.

«Динамо» вполне хорошо смотрится. Думаю, сопернику оно не по зубам. У «Арсенала» пока не вижу того, что было в прошлом, когда хорошо играли фланги, было много атак. Сейчас, к сожалению, нет таких игроков. Команда разочаровывает, нет качественной игры.

«Динамо» смогло обыграть «Ростов», и это очень удивило. Не могу сказать, что «Ростов» разочаровал, скорее, «Динамо» положительно впечатлило. Правда, есть небольшие сомнения, что динамовцы снова наберут три очка, но всё-таки они фавориты.

Если «Динамо» продолжит побеждать, показывать качественный футбол, то москвичи способны бороться за верхние строчки. Команда сейчас на кураже, почувствовав уверенность в своих силах, да и Новиков хорошо управляет командой".

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