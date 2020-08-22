ЦСКА — «Рубин»: прогноз Владислава Батурина на матч 4-го тура РПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА за 1.62.

«ЦСКА после первого поражения в чемпионате в очередном туре РПЛ примет крайне слабо стартовавший казанский «Рубин». ЦСКА куда активнее, чем в прошлом сезоне, ведёт себя на трансферном рынке, уже приобретён аргентинский форвард Адольфо Гайч, на очереди ещё несколько интересных сделок, команде выделены средства, и она старается их грамотно потратить. С помощью новых трансферов и переосмысления, исправления ошибок прошлого сезона «армейцы» будут пытаться усилить состав и качественно улучшить свою игру. В матче против «Зенита» команда Виктора Гончаренко смотрелась весьма прилично и смогла дать бой чемпиону, очки москвичи в Санкт-Петербурге не зацепили, но выглядели достойно, особенно выделялся вернувшийся в строй Никола Влашич.



«Рубин» не может быть доволен собой: одно очко в трёх встречах — это не тот результат, на который рассчитывал Леонид Слуцкий.



Казанский клуб провёл точечную селекцию и приобрёл трёх опытных игроков (Шатов, Деспотович, Меркулов), но им ещё предстоит сыграться с новыми партнёрами. Пока «рубиновые» не демонстрирует целостной и сбалансированной игры, нет ощущения однородности, монолитности в линиях. «Рубин» заслуживает справедливой критики, но у этой команды есть потенциал и даже звезда, речь о молодом грузинском легионере Хвиче Кварацхелии.



Для Леонида Слуцкого матч против ЦСКА важен, исходя из турнирных реалий и по воспоминаниям о долгой и продуктивной работе в «армейском» клубе. Гости будут полны энтузиазма и отлично мотивированы, но справиться с красно-синими на их поле им будет проблематично. Поставлю на успех хозяев. ЦСКА улучшает свою игру, состав у москвичей сильнее и сыграннее, плюс, фактор своего поля и желание после поражения от «Зенита» вернуться на победный путь, чтобы далеко не отпустить от себя конкурентов в борьбе за высокие места».