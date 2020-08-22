«Химки» — «Ахмат»: прогноз Владислава Радимова на матч 4-го тура РПЛ
Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Ахмат».
Ставка: победа «Ахмата» за 2.54.
«Ахмат» провёл хороший матч с «Ротором» и добился победы со счётом 3:1. «Химки» же проиграли «Тамбову», причём второй тайм играли в большинстве, но практически ничего не создали. У новичка элитного дивизиона пока большие проблемы с качеством футбола.
«Ахмат» при Талалаеве мне нравится. Хорошая команда. Поставлю на их чистую победу. На выезде грозненцам будет легче играть, да и исполнители у «Ахмата» лучше. «Химки» сейчас не готовы к чемпионату. Сложно сказать, с какой разницей выиграют грозненцы, но, в любом случае, победа есть победа. Коэффициент на гостей хороший — 2.54".
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