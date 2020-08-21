«Севилья» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на решающий матч Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.11.
«В долгожданном финале одного из Еврокубков «Севилья» сыграет с «Интером». У этих соперников были разные пути к финальной стадии Лиги Европы.
«Интер» без проблем проходил все команды. Миланцы спокойно обыгрывали «Хетафе», «Байер» и Шахтёр». Причём во всех этих встречах команда Конте мало пропускала и часто много забивала.
А «Севилье» было труднее, но она всё-таки заслужила сыграть за Кубок. Ей встретились «Рома», «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Всех их испанцы смогли обыграть. Особенно трудно было в полуфинале с «МЮ», но «Севилья» доказала, что может грамотно защищаться и вовремя атаковать даже с сильными клубами.
Финал будет хороший и зрелищный. Здесь нельзя говорить о том, что кто-то из команд дошёл сюда несправедливо. Оба клуба любят атаковать и имеют великолепные атакующие связки.
В начале, думаю, соперники будут осторожничать, учитывая, какой счёт в матчах бывает за последние недели еврокубков.
Считаю, что эта игра не будет исключением из правил всех последних матчей. Соперники также много забьют друг другу. Явного фаворита здесь я не вижу. Поэтому моя ставка – тотал голов больше 2.5», — сказал Калиниченко.
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