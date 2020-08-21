«Севилья» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на решающую игру Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: ничья за 3.46.



«21 августа в решающем матче Лиги Европы в Кёльне между собой сыграют «Севилья» и «Интер». Мне кажется, что мы можем говорить о равенстве в данном финальном противостоянии.



В полуфинале испанцы сумели одолеть в непростом поединке «Манчестер Юнайтед». «Интеру» было намного легче, ведь миланцы со счётом 5:0 разгромили донецкий «Шахтёр».



«Интер» — это, конечно, Ромелу Лукаку. Он находится в потрясающей форме и забил уже в 10 матчах подряд Лиги Европы. Это, кстати, рекорд турнира. В обороне тоже полный порядок. В воротах находящийся в классной форме Ханданович. В полузащите всё тоже хорошо. «Севилья» пять раз выиграла Лигу Европы. Все эти разы случились относительно недавно — в этом веке. Это творцы истории Лиги Европы.



В последних семи матчах миланцы пропустили всего один мяч — от «Байера». Здесь и отличная подстраховка, и высокий прессинг. Безжалостно миланцы наказывают соперников за ошибки и промахи. Антонио Конте проделал классную работу. Однако отметим и Хулена Лопетеги, который выстроил в «Севилье» классную команду.



«Севилья» выглядит достойным соперником для «Интера». Миланцев многие относят к фаворитам противостояния. Тем не менее мне кажется, что нас ждёт равная игра. В финальном матче Лиги Европы между «Севильей» и «Интером» я поставлю на ничью в основное время за коэффициент 3.46», — сказал Гусев.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».