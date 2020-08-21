Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на решающую игру Лиги Европы

«Севилья» — «Интер»: прогноз Виктора Гусева на решающую игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.46.

«21 августа в решающем матче Лиги Европы в Кёльне между собой сыграют «Севилья» и «Интер». Мне кажется, что мы можем говорить о равенстве в данном финальном противостоянии.

В полуфинале испанцы сумели одолеть в непростом поединке «Манчестер Юнайтед». «Интеру» было намного легче, ведь миланцы со счётом 5:0 разгромили донецкий «Шахтёр».

«Интер» — это, конечно, Ромелу Лукаку. Он находится в потрясающей форме и забил уже в 10 матчах подряд Лиги Европы. Это, кстати, рекорд турнира. В обороне тоже полный порядок. В воротах находящийся в классной форме Ханданович. В полузащите всё тоже хорошо. «Севилья» пять раз выиграла Лигу Европы. Все эти разы случились относительно недавно — в этом веке. Это творцы истории Лиги Европы.

В последних семи матчах миланцы пропустили всего один мяч — от «Байера». Здесь и отличная подстраховка, и высокий прессинг. Безжалостно миланцы наказывают соперников за ошибки и промахи. Антонио Конте проделал классную работу. Однако отметим и Хулена Лопетеги, который выстроил в «Севилье» классную команду.

«Севилья» выглядит достойным соперником для «Интера». Миланцев многие относят к фаворитам противостояния. Тем не менее мне кажется, что нас ждёт равная игра. В финальном матче Лиги Европы между «Севильей» и «Интером» я поставлю на ничью в основное время за коэффициент 3.46», — сказал Гусев.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея
«Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020