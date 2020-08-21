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«Севилья» — «Интер»: дай точный прогноз на финал Лиги Европы — получи 500 рублей!

«Севилья» — «Интер»: дай точный прогноз на финал Лиги Европы — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 августа, «Севилья» сыграет с «Интером» в финальном матче Лиги Европы. Начало — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!

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1. Дай прогноз на исход матча «Севилья» — «Интер» на странице акции.

2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

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