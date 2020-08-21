«Севилья» — «Интер»: прогноз Владислава Радимова на финальный матч Лиги Европы 21 августа

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 2.19.



«Севилье» в какой-то степени повезло в полуфинале против «Манчестера»: мяч никак не залетал в её ворота. «Интер», наоборот, набрал сейчас потрясающую форму, и я плохо представляю, как защитники «Севильи» смогут сдержать Лукаку, поэтому ставлю на чистую победу «Интера». Также считаю, что гости забьют как минимум два мяча.



Сейчас «Интер» смотрится машиной, примерно такой же, как «Бавария». Миланцы сметают всех на своём пути, у них всё отлажено, есть быстрые футболисты, а наконечник в лице Лукаку как раз то, что надо. Если «Севилья» с огромным трудом справилась с «Манчестером», то против «Интера» она не выдержит.



«Севилья» любит владеть мячом, но «Интер» в этом плане не уступает. Главное заключается в том, что атакующие действия сейчас сильнее у команды Конте. Правда, и «Севилья» может забить в этой игре, у неё есть исполнители», — сказал Радимов.



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«Севилья» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку и Янг оставят красно-белых без любимого трофея «Севилья» — хозяйка Лиги Европы, но больно уж хороши сейчас «нерадзурри».